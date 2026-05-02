Ayacucho Básquet debuta este domingo en el Torneo Regional 2026 – 14 hs, CEF calle Arroyo

Este domingo comenzará la Copa Desarrollo de 1ra división del básquet regional. En esta oportunidad, consistirá en un cuadrangular con los equipos: Teléfonos de Mar del Plata, Leones de Tandil, Black Mambas de Balcarce y Ayacucho Básquet.

Según se informa desde la organización, tras haber jugado ida y vuelta con cada rival, se llegará a la cuarta ventana en Mar del Plata con el orden clasificatorio del 1 al 4to y ahí jugarán semifinal el 1 con el 4 y el 2 con el 3 por la mañana, a la tarde se jugará el tercer y cuarto puesto y para cerrar la final del cuadrangular.

El ingreso para la 1era fecha en el CEF este domingo 3 de Mayo, será libre y gratuita, y como siempre se brindará servicio de cantina.

Empieza la primera división de la Liga Regional

Se pone en marcha la primera ventana del campeonato de primera división estos son los encuentros;

Domingo 03/05

Black Mambas Balcarce

15:30 hs