Ayacuchenses premiados en la 19° Exposición Avícola de Tandil 2026

Del 19 al 23 de Agosto, se vivió la 19° Exposición Avícola y de Fomento de Granja Tandil.
Una muestra que reunió animales, productores y toda la tradición de nuestra actividad granjera.
Fue en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Tandil
🗓️ Sábado 22 y domingo 23, con la participación de 343 ejemplares de toda la región.
⏰ De 10 a 18 hs.
Resultados de los ayacuchenses
Raza New Hampshire, Graciela Carbone – Macho 3er Premio
Raza Plymouth Rock, Barba Fina hembras; Daniel Mutti – Mención / Antonio Mutti – Mención
Raza Orpintón Leonado; Machos – Alejandro Acevedo 3er premio
Luis Igarza, mención
Pablo Guaita, mención
Hembras – 1er Premio Joaquín Igarza Etcheverry – Reservada Campeona.
Luis Igarza, mención
Hembras Antonio Mutti, 3er premio.
Machos, Daniel Mutti 1er premio – campeón
Raza Orpintón negro Machos, Luis Igarza 2do premio – Javier Garberi, 1er premioy Reservado Campeón.
Raza Rhode Hembras, Adrián Iribarne 3er premio. Machos, mención.
Raza Fénix Colorado pecho negro; Angel Aguirre – Hembras, 2do premio. Machos; 1er premio campeón.
Raza Sussex; Antonio Mutti; – Hembras, mención / Daniel Mutti, mención
Raza Brahma pérdiz dorada, Juan Carlos Barrutia – machos, 3er premio.
Raza Bantan negra; Gonzalo Acevedo Hembras – Mención, machos – 1er premio ycampeón.
N. de la R; agradecemos a Verónica Lara.
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