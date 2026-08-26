Ayacuchenses premiados en la 19° Exposición Avícola de Tandil 2026

Del 19 al 23 de Agosto, se vivió la 19° Exposición Avícola y de Fomento de Granja Tandil.

Una muestra que reunió animales, productores y toda la tradición de nuestra actividad granjera.

Fue en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Tandil

🗓️ Sábado 22 y domingo 23, con la participación de 343 ejemplares de toda la región.

⏰ De 10 a 18 hs.

Resultados de los ayacuchenses

Raza New Hampshire, Graciela Carbone – Macho 3er Premio

Raza Plymouth Rock, Barba Fina hembras; Daniel Mutti – Mención / Antonio Mutti – Mención

Raza Orpintón Leonado; Machos – Alejandro Acevedo 3er premio

Luis Igarza, mención

Pablo Guaita, mención

Hembras – 1er Premio Joaquín Igarza Etcheverry – Reservada Campeona.

Luis Igarza, mención

Hembras Antonio Mutti, 3er premio.

Machos, Daniel Mutti 1er premio – campeón

Raza Orpintón negro Machos, Luis Igarza 2do premio – Javier Garberi, 1er premioy Reservado Campeón.

Raza Rhode Hembras, Adrián Iribarne 3er premio. Machos, mención.

Raza Fénix Colorado pecho negro; Angel Aguirre – Hembras, 2do premio. Machos; 1er premio campeón.

Raza Sussex; Antonio Mutti; – Hembras, mención / Daniel Mutti, mención

Raza Brahma pérdiz dorada, Juan Carlos Barrutia – machos, 3er premio.

Raza Bantan negra; Gonzalo Acevedo Hembras – Mención, machos – 1er premio ycampeón.

N. de la R; agradecemos a Verónica Lara.