Avances de importancia en Transporte Rural a escuelas

El conflicto por el transporte escolar rural de nuestro Partido pareciera que empieza a encontrar una salida y prontamente se estaría solucionando. Luego de las gestiones que realizó el Jefe Regional de Educación, Prof. Juan Pedro Erreguerena en los últimos días, ayer martes arribaron a Ayacucho el Director Provincial de Consejos Escolares y Coordinación Institucional, Alejandro Perrone; quien estuvo acompañado por Marisa Vázquez, Asesora de la Subsecretaría de Educación; y Verónica Serrudo, Directora de Transporte Escolar dependiente de Consejos Escolares de Provincia, donde luego de distintas reuniones confirmaron que tras los pasos administrativos, se estaría recuperando la normalidad de fundamental servicio.

Luego del pedido que efectuó el propio Erreguerena ante las autoridades provinciales en cuestión, los funcionarios citados mantuvieron una reunión con el propio Jefe Regional y la Jefa Distrital de Educación, Lucrecia Aguirre, de la que también formaron parte algunos transportistas rurales.

La serie de encuentros prosiguió con miembros del Consejo Escolar y luego

con la cuestión avanzada, mantuvieron otra reunión con el Intendente Municipal Emilio Cordonnier y la Presidente del Consejo Escolar, Yanina Baldini.

El resultado de las gestiones como las reuniones con los funcionarios locales fue que luego de la concreción de trámites, se cubrirán los recorridos que estaban inconclusos, llevando tranquilidad a las familias de los chicos que residen en distintos sectores del Partido de Ayacucho.

Vale resaltar que todo se dio de una manera mancomunada en donde se visibilizó el esfuerzo de las autoridades provinciales, el Municipio como también el Consejo Escolar, para poder hallar soluciones que beneficien a nuestra comunidad.