Autos Oscar ya tiene el Fiat Cronos 0 km que estas buscando…1.8 Precisión L 21

FIAT CRONOS
1.8 Precision L/21
Tipo: Nuevo
Km: 0Km
Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta
Año: 2022
Combustible: Nafta
Ubicación: Ayacucho
$ 3.680.000.-
Fiat CRONOS 1.8 PRECISION 2022 con 0 km.
AIRE ACONDICIONADO CIERRE CENTRALIZADO VIDRIOS ELÉCTRICOS (DEL/TRAS)
DIRECCIÓN ASISTIDA VOLANTE CON AJUSTE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO CÁMARA DE
VISIÓN TRASERA ABS CONTROL DE ESTABILIDAD CONTROL DE TRACCIÓN AIRBAGS CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE
VTV Y GRABADO DE AUTO-PARTES VIGENTES
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