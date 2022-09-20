Autos Oscar ya tiene el Fiat Cronos 0 km que estas buscando…1.8 Precisión L 21

20 septiembre, 2022 Pablo Tusq Locales, locales DIA 0

FIAT CRONOS

1.8 Precision L/21

Tipo: Nuevo

Km: 0Km

Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta

Año: 2022

Combustible: Nafta

Ubicación: Ayacucho

$ 3.680.000.-

Fiat CRONOS 1.8 PRECISION 2022 con 0 km.

AIRE ACONDICIONADO CIERRE CENTRALIZADO VIDRIOS ELÉCTRICOS (DEL/TRAS)

DIRECCIÓN ASISTIDA VOLANTE CON AJUSTE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO CÁMARA DE

VISIÓN TRASERA ABS CONTROL DE ESTABILIDAD CONTROL DE TRACCIÓN AIRBAGS CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE

VTV Y GRABADO DE AUTO-PARTES VIGENTES

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