«Autos Oscar» tiene para vos este Toyota Etios 1.5 4p Xls – Modelo 2015

Toyota Etios 1.5 4p Xls – Modelo 2015 con 258.000 km.
CUENTA CON DOBLE AIRBAG – ABS – CIERRE CENTRALIZADO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – VOLANTE MULTIFUNCION – FAROS AUXILIARES
AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION HIDRAULICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir.
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia.
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13 hs
Aviso generado por #deconcesionarias
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