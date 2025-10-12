«Autos Oscar» tiene para vos este fantástico Nissan Kicks 1.6 Exclusive Cvt – Modelo 2022

Nissan Kicks 1.6 Exclusive Cvt 2022 con 90000 km.
CUENTA CON SEIS AIRBAGS – ABS – FAROS AUXILIARES – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – CAMARA DE RETROCESO – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS – ALERTA DE PUNTO CIEGO – MONITOR CON VISION PERIFERICA – ENCENDIDO CON BOTON – AIRE ACONDICIONADO AUTOMATICO – TAPIZADO DE CUERO – PANTALLA MULTIMEDIA –
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 16 a 20hs – Sábados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias
Puedes ver más en: https://autososcar.com.ar/…/f004ff70-7249-42a6-b2eb…
Comentarios