«Autos Oscar» tiene para vos esta Toyota Hilux 3.0 Dc 4X4 Tdi Srv AT – Modelo 2011

Toyota Hilux 3.0 Dc 4X4 Tdi Srv AT – Modelo 2011 con 250.000 km.
CUENTA CON DOBLE AIRBAG – ABS – FAROS AUXILIARES – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – CIERRE CENTRALIZADO – PANTALLA MULTIMEDIA –
AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION HIDRAULICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir

 

Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia…
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 16 a 20hs – Sábados de 8:30 a 13hs
