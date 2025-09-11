«Autos Oscar» tiene para vos esta Toyota Hilux 3.0 Dc 4X4 Tdi Srv AT – Modelo 2011

Toyota Hilux 3.0 Dc 4X4 Tdi Srv AT – Modelo 2011 con 250.000 km.
CUENTA CON DOBLE AIRBAG – ABS – FAROS AUXILIARES – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – CIERRE CENTRALIZADO – PANTALLA MULTIMEDIA –
AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION HIDRAULICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia…
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 16 a 20hs – Sábados de 8:30 a 13hs
