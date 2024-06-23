«Autos Oscar» tiene este hermoso Peugeot 208 1.6 5p Feline 2019, para andar y andar

CUENTA CON SEIS AIRBAGS – ABS+EBD – REPARTIDOR ELECTRONICO DE FRENADO – COMPUTADORA DE ABORDO – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASERO Y DELANTERO – CAMARA DE MARCHA ATRAS – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO Y LIMITADOR – ALARMA – CIERRE CENTRALIZADO – TAPIZADOS DE TELA/CUERO –
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