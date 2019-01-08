Autos Oscar tiene el Toyota Corolla que buscas…Modelo 2019, 1.8 SE GL – CVT

Toyota 2019 COROLLA 1.8 SE-GL/17 CVT
ARS 4.950.000.-
7 AIRBAGS DELANTEROS LATERALES DE CORTINAS Y PARA RODILLAS CONDUCTOR
FRENOS ABS EBD CONTROL DE TRACCION ESP
CAMARA VISUALIZADORA RETROCESO
CONTROL VELOCIDAD CRUCERO
ALZACRISTALES ELECTRICO
CLIMATIZADOR AUTOMATICO
CIERRE CENTRALIZADO VOLANTE MULTIFUNCION CON AJUSTE VERTICAL Y PROFUNDIDAD
TAPIZADO DE CUERO BOTON (start/stop) DE ENCENDIDO MOTOR
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
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