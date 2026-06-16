«Autos Oscar» tiene disponible esta Hyundai Santa Fe 2.2 Crdi 5 As Pre At L10 – Modelo 2011

16 junio, 2026 Pablo Tusq Autos Oscar 0
Hyundai Santa Fe 2.2 Crdi 5 As Pre At L10 – Modelo 2011 con 199.000 km.
CUENTA CON DOBLE AIRBAG – ABS – PANTALLA MULTIMEDIA – CIERRE CENTRALIZADO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – FAROS AUXILIARES – VOLANTE MULTIFUNCION – AIREADORES EN PLAZAS TRASERAS
AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION HIDRAULICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir.
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias

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