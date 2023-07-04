Autos Oscar te propone darte un gusto; «Hace tuyo» este Ford Focus 5 puertas modelo 2016, impecable

Ford Focus 2.0 5 Puertas Se L16 2016 con 75000 km.
DOBLE AIRBAG FRONTAL – DOBLE AIRBAGS LATERALES – ABS+EBD – CONTROL DE TRACCION – CONTROL DE ESTABILIDAD – CONTROL DE TORQUE EN CURVA – ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE – ALARMA PERIMETRAL Y VOLUMETRICA – SENSOR DE LUVIA – SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO – AIRE ACONDIONADO – CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA – COMANDO DE AUDIO EN VOLANTE – VELOCIDAD CRUCERO – LIMITADOR DE VELOCIDAD – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD – ASIENTO CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – LUCES ANTINIEBLAS DELANTERAS Y TRASERAS – ESPEJOS EXTERIORES CON COMANDO ELECTRICO DESDE INTERIOR – DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA – TAPIZADOS DE CUERO – LLANTAS DE ALEACION R16 –
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación de hasta un 50%
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs Y de 16:00 a 20hs sábados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias
Puedes ver más en: https://www.autososcar.com.ar/…/195c942a-7071-46fe-9cc7…
Comentarios