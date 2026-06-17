«Autos Oscar» te ofrece este muy lindo Chevrolet Cruze 1.4 5p Ltz – Modelo 2017

Chevrolet Cruze 1.4 5p Ltz – Modelo 2017 con 165.000 km.
CUENTA CON SEIS AIRBAGS – ABS – SENSOR DE ESTACIONAMIENTO DELANTERO – FAROS AUXILIARES – ARRANQUE CON BOTON – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – PANTALLA MUTLIMEDIA – CAMARA DE RETROCESO – TAPIZADO DE CUERO – TECHO CORREDIZ
CLIMATIZADOR BIZONA
DIRECCION ASISTIDA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias
Puedes ver más en: https://autososcar.com.ar/…/4feae1ff-bbdf-4ada-ae15…
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