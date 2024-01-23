«Autos Oscar» te acerca este Toyota Corolla 1.8 Xei Cvt modelo 2016

Toyota Corolla 1.8 Xei Cvt L14 2016 con 121000 km.
SIETE AIRBAG – ABS – EBD – BA – FRENOS A DISCO EN LAS CUATRO RUEDAS – SISTEMA ANTIRROBO – AIRE ACONDICIONADO – CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD – CONTROL DE AUDIO AL VOLANTE – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS – COMPUTADORA DE ABORDO – TAPIZADOS DE TELA –
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA – LLANTAS DE ALEACION R16 – ASIENTO DE CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS Y TRASEROS – ESPEJOS EXTERIORES ELECTRICOS – ENCENDIDO AUTOMATICO DE LUCES –
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