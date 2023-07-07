«Autos Oscar» te acerca esta belleza…Toyota Hilux 2.8 Dc 4×4 Tdi Sr, modelo 2021 con 22.000 km

Tipo: Usado
Km: 22000
Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta
Año: 2021
Combustible: Diesel
Ubicación: Ayacucho
U$S 35.000.-
7 AIRBAGS EN TOTAL – FRONTALES CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE – DOBLE LATERALES – DOBLE DE CORTINAS Y DE RODILLA CONDUCTOR – ABS+EBD+BA – CONTROL DE ESTABILIDAD – CONTROL DE TRACCION – ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE –
AIRE ACONDICIONADO – CIERRE CENTRALIZADO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – CAMARA DE MARCHA ATRAS – SELECTOR ELECTRONICO DE TRACCION 4X4 – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD – VOLANTE CON COMANDO DE AUDIO – PANTALLA TACTIL DE 8″ – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS Y TRASEROS – ALARMA ANTIRROBO – LLANTAS DE ALEACION DE 17″ – ASIENTO CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD – DIRECCION HIDRAULICA DE PIÑON CON CREMALLERA CON ASISTENCIA VARIABLE – ESPEJOS EXTERIORES CON COMANDO ELCTRICO DESDE INTERIOR –
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
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