«Autos Oscar» te acerca a este Toyota Etios 1.5 4p Xls – Modelo 2018 con 85.000 km

Toyota Etios 1.5 4p Xls – Modelo 2018 con 85.000 km.
CUENTA CON DOBLE AIRBAG – ABS – CONTROL DE ESTABILIDAD – CIERRE CENTRALIZADO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – PANTALLA MULTIMEDIA – VOLANTE MULTIFUNCION – FAROS AUXILIARES
AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir.
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias
Puedes ver más en: https://autososcar.com.ar/…/75b64a8f-174f-49ea-af00…
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