«Autos Oscar» te acerca a este muy lindo Chevrolet Cruze 1.8 4p Ltz modelo 2013

Chevrolet Cruze 1.8 4p Ltz 2013 con 174000 km.
CUENTA CON DOBLE AIRBAG – ABS – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – VOLANTE MULTIFUNCIÓN – CIERRE CENTRALIZADO – ARRANQUE CON BOTON – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS – FAROS AUXILIARES – TAPIZADO DE CUERO
AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION HIDRAULICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia…
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13hs.
Aviso generado por #deconcesionarias
Puedes ver más en: https://autososcar.com.ar/…/f348e97e-89fa-494d-9172…
Comentarios