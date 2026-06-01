«Autos Oscar» te acerca a esta Toyota Hilux 3.0 Dc 4X4 Tdi – Modelo 2007

1 junio, 2026 Pablo Tusq Campo, campo DIA 0
Toyota Hilux 3.0 Dc 4X4 Tdi Sr Ab L05 – Modelo 2007 con 488.000 km.
CUENTA CON DOBLE AIRBAG – ABS
AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION HIDRAULICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir…

 

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