«Autos Oscar» te acerca a esta Toyota Hilux 3.0 Dc 4X4 Tdi – Modelo 2007

Toyota Hilux 3.0 Dc 4X4 Tdi Sr Ab L05 – Modelo 2007 con 488.000 km.
CUENTA CON DOBLE AIRBAG – ABS
AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION HIDRAULICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir…
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia.
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias
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