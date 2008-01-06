«Autos Oscar» te acerca a esta Peugeot 2008 1.6 Sport Thp – Modelo 2017

Peugeot 2008 1.6 Sport Thp – Modelo 2017 con 140.000 km.
CUENTA CON SEIS AIRBAGS – ABS – FAROS AUXILIARES – CIERRE CENTRALIZADO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – CAMARA DE RETROCESO – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS – AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir
