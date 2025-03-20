«Autos Oscar» te acerca a esta joya…Toyota Hilux 2.8 Dc 4X4 Tdi Srx, Linea Nueva 2021

Toyota Hilux 2.8 Dc 4X4 Tdi Srx (Linea Nueva) 2021 con 89000 km.
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO
CONTROL DE CARRIL
BUTACAS DE CUERO, ELECTRICAS Y REFRIGERADAS
LLAVE MANOS LIBRES CON ARRANQUE CON BOTON
SIETE AIRBAGS, ESP Y ABS
CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO
CAMARA DE MARCHA ATRAS
SENSOR DE LLUVIA
FAROS ANTINIEBLAS
LEVANTA VIDRIOS ELECTRICOS
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Aviso generado por #deconcesionarias
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