«Autos Oscar» quiere hacer realidad otro sueño tuyo…Toyota Corolla 2.0 Xli 2021, con 43.000 km

24 septiembre, 2023 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0
Toyota Corolla 2.0 Xli L20 2021 con 43000 km.

DOBLE AIRBAG FRONTAL – DOBLE AIRBAG LATERAL – DOBLE AIRBAG DE CORTINA – AIRBAG DE RODILLA CONDUCTOR – ABS+EBD – CONTROL DE ESTABILIDAD – CONTROL DE TRACCION – ASISTENCIA ACTIVA EN CURVAS – CAMARA DE MARCHA ATRAS – PANTALLA TACTIL DE 8″ – LLANTAS DE ALEACION R16″ – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD – ASIENTO DE CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – ESPEJOS EXTERIORES CON COMANDO ELECTRICOS – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS Y TRASEROS – ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE – VOLANTE MULTIFUNCION – TAPIZADO DE TELA – COMPUTADORA DE ABORDO – AIRE ACONDICIONADO – DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – ENCENDIDO AUTOMATICO DE LUCES CON REGULACION DE ALTURA –

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