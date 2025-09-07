«Autos Oscar» presenta esta súper camioneta; Ford F-150 Raptor V6 Ecoboost 3.5 4X4 At 2023

Ford F-150 Raptor V6 Ecoboost 3.5 4X4 At 2023 con 77000 km.
CUENTA CON SEIS AIRBAGS – APERTURA DE PUERTAS CON CODIGO DE SEGURIDAD – ABS – ESP – CONTROL DE BALANCEO DE TRAILER – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO – CAMARA 360° CON PANTALLA DIVIDIDA – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO – PANTALLA MULTITACTIL – CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA – ENCENDIDO REMOTO – CIERRE CENTRALIZADO – TAPIZADO DE CUERO – ARRANQUE SIN LLAVE – DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir…
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia….
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias
Puedes ver más en: https://autososcar.com.ar/…/ab0f07f9-0186-457f-bf5e…
Comentarios