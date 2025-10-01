«Autos Oscar» para viajar y disfrutar te acerca esta Citroen Berlingo Furgón 1.6 Hdi Busin Mixt 2018

Citroen Berlingo Furgón 1.6 Hdi Busin Mixt 2018 con 251000 km.
CUENTA CON DOBLE AIRBAG – CIERRE CENTRALIZADO – AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION HIDRAULICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir

 

Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia…
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13hs
