«Autos Oscar» nos acerca esta hermosa Volkswagen Suran 1.6 Highline – Modelo 2018

Volkswagen Suran 1.6 Highline – Modelo 2018 con 104.000 km.
CUENTA CON DOBLE AIRBAG – ABS – CONTROL DE ESTABILIDAD – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO – FAROS AUXILIARES – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – CIERRE CENTRALIZADO – VOLANTE MULTIFUNCION – PANTALLA MULTIMEDIA –
AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia…
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 17 a 21hs – Sábados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias
Puedes ver más en: https://autososcar.com.ar/…/fb80de9d-7df1-488d-8d8f…
Comentarios