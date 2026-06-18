«Autos Oscar» hace realidad tus sueños, con esta Toyota Hilux Sw4 Tdi Srx At – Modelo 2023

18 junio, 2026 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0

Toyota Hilux Sw4 Tdi Srx At – Modelo 2023 con 87.000 km.

CUENTA CON SIETE AIRBAG – ABS – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO – SISTEMA DE PRECOLISION FRONTAL – CONTROL DE ESTABILIDAD – FAROS AUXILIARES – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO – CAMARA DE RETROCESO – VOLANTE MULTIFUNCION – PANTALLA MULTIMEDIA – SIETE PLAZAS – ARRANQUE CON BOTON – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR AUTOMATICO DIGITAL DIRECCION HIDRAULICA VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES

Lista para transferir

Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia..

Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 16 a 20hs – Sábados de 8:30 a 13hs

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*