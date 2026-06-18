«Autos Oscar» hace realidad tus sueños, con esta Toyota Hilux Sw4 Tdi Srx At – Modelo 2023

Toyota Hilux Sw4 Tdi Srx At – Modelo 2023 con 87.000 km.
CUENTA CON SIETE AIRBAG – ABS – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO – SISTEMA DE PRECOLISION FRONTAL – CONTROL DE ESTABILIDAD – FAROS AUXILIARES – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO – CAMARA DE RETROCESO – VOLANTE MULTIFUNCION – PANTALLA MULTIMEDIA – SIETE PLAZAS – ARRANQUE CON BOTON – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR AUTOMATICO DIGITAL DIRECCION HIDRAULICA VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia..
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 16 a 20hs – Sábados de 8:30 a 13hs
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