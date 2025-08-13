«Autos Oscar» hace cumplir tus sueños con este…Audi A1 1.4T Ambition modelo 2011

13 agosto, 2025 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0
Audi A1 1.4T Ambition 2011 con 100000 km.
CUENTA CON CUATRO AIRBAGS – ABS – FAROS AUXILIARES – CIERRE CENTRALIZADO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS –
AIRE ACONDICIONADO
DIRECCION ASISTIDA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Consulta opciones de financiación!
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*