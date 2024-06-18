«Autos Oscar» cuenta con este increíble Audi A4 2.0 T Ambition Multitronic 2014

18 junio, 2024 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0
Audi A4 2.0 T Ambition Multitronic L12 2014 con 106000 km.

AIRBAG FRONTALES CONDUCTOR Y PASAJEROS – AIRBAGS LATERALES DELANTEROS – AIRBAGS DE CABEZA DELANTEROS Y TRASEROS – ABS – ASISTENTE DE FRENADO – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD – CONTROL DE TRACCION – CONTROL DE PRESION DE NEUMATICOS – DETECTOR DE FATIGA – DISTRIBUCION ELECTRONICA DE FRENADO – INDICADOR DE MARCHA RECOMENDADA – FAROS ANTINIEBLAS – LAVAFAROS – VOLANTE MULTIFUNCION – ORDENADOR DE ABORDO –
AIRE ACONDIONADO – LUCES DE LECTURA DELANTERAS Y TRASERAS – CLIMATIZADOR DE CONFORT – CIERRE CENTRALIZADO – LEVANTAVDRIOS ELECTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS –
DIRECCION ASISTIDA ELECTROMECANICA –
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES

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