«Autos Oscar» contamos para vos, con esta Hyundai Tucson 2.0 4X4 AT – Modelo 2008

12 agosto, 2026 Pablo Tusq Locales, locales DIA 0
Hyundai Tucson 2.0 4X4 AT – Modelo 2008 con 350.000 km. CUENTA CON CUATRO AIRBAGS – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – LLANTAS DE ALEACION – CONTROL DE ESTABILIDAD AIRE ACONDICIONADO DIRECCION HIDRAULICA VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Lista para transferir.
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia…
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 17 a 21hs – Sábados de 8:30 a 13hs.

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