Autoridades de CARBAP mantuvieron una reunión por la Ley de Vandalismo Rural

Autoridades de CARBAP mantuvieron una reunión con el diputado Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del tratamiento de la Ley de Vandalismo Rural.

Durante el encuentro se abordó la importancia de avanzar con herramientas que permitan prevenir y dar respuesta a los hechos de vandalismo que afectan a productores y establecimientos rurales, una problemática que genera importantes daños productivos y económicos.

Por CARBAP participaron su presidente Pablo Ginestet, el Vice 1º Sergio Melgarejo, el Secretario Ignacio Kovarsky, el tesorero Carlos Bilbao, el Coordinador de la Comisión de Seguridad Santo Rosati, el integrante de la Comisión de Seguridad Roberto Igolnikov y la presidente de Ateneos CARBAP Martina Amico.

“Desde CARBAP continuamos llevando la problemática de nuestras rurales a los ámbitos donde se toman decisiones e impulsando medidas concretas para fortalecer la seguridad en el ámbito rural” señalaron.