Automovilismo Zonal – Accidentada propuesta en las sierras tandilenses

En una jornada soleada y agradable en cuanto a lo climático en la ciudad de Tandil, APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850 en sus dos divisionales, junto a la precoz Promocional-Clase 1, conformaron el «mega espectáculo de la región» en el circuito «La Cascada», que presentó un gran marco de público, alrededor de dos mil personas vivieron el la fiesta zonal, que tuvo acción, maniobras ásperas y accidentes. Noventa y cinco máquinas, diez más que en el encuentro del mes de Agosto, le dieron color a la cita en las sierras de las seis divisionales que fiscaliza la FRAD Mar y Sierras.

Un clima soleado y con buena temperatura para la época, acompañó la fiesta zonal Trofeo Maximiliano Oliver SRL, Naves Industriales para la potente categoría, en la Villa Don Bosco.

Una vez más el público se acercó en buen número para disfrutar la cita de APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850, un clásico de la comarca, y la novel Promocional, Clase 1.

En la máxima del zonal, alcanzó la victoria Kevin Walter con la Chevy, que motoriza el team Messa Sport.

En la carrera Máster, Juan José Gamás con metales de Gustavo Villafañe en la Chevy, enhebró una conquista de campanillas.

En cuanto al Turismo Sport 1850 «A», en la primera final ganó Juan Garmendia, mientras la complementaria «Fede» Yañez marcó diferencias.

En esta carrera sobre 12 vueltas, volcó Ezequiel Pedrero, siendo trasladado a un centro asistencial, al igual que Darío Laurenz que tuvo un fuerte roce con otro protagonista.

En la clase B, Nicolás Tiede es cosa seria y redondeo otra lucida victoria en la carrera inicial, mientras Mariano Franchesquetti logró una valiosa conquista.

Por su parte en TC del Sudeste, «Finito» Pedersen se llevó el triunfo en titulares, y Santiago Etchevarne con el auto de Soteris en invitados, mientras por suma de tiempos, la dupla Pedro Taranto/Gabriel Castejón obtuvieron la carrera especial, merecido tributo en la Villa Don Bosco. En la novel Promocional Clase 1 el triunfo fue del otrora monarca de la categoría del Atlántico, Gerardo Danessa como aconteció hace un mes.

El reducto del TAC, tuvo buen comportamiento del compactado, luego de las tareas de rellenado que se articularon el último mes, en tres sectores claves del circuito de Don Bosco y Spegazzini.

Tarea ágil y criteriosa de los comisarios deportivos Daniel Jordán y J. Muñoz, para controlar las acciones.

La hora de la verdad



Un buen parque de máquinas acopió APAC, recuperando algunos soldados, otros que se tomaron un «respiro» económico, y propuso un entretenido desenlace en la definición, con varios golpes de escena y maniobras al filo de la navaja.

En la movida final, ganó el rauchense Kevin Walter (16.04.58) quien estableció diferencias indescontables, superando a Matías Castañino por más de 2 segundos, arribando tercero el otrora campeón Marcelo Fernández. Completaron los top five, los hermanos Tambascio y Pablo Buduba.

Posteriormente, el debutante Agustín Waldbillig de Juan N. Fernández, Gabriel Castejón, Maxi Alvarez, Diego Maciel y Jorge Marcelo Timo.

Luego, Cristian Iturralde de La Patria, los hermanos Fernández, Orlando Walter, Adrián Bibbó, el velense Oscar Bertoglio, y Maxi Donati que debió ingresar a boxes a cambiar un neumático.

Entretenida definición de los Máster



En la clase APAC Máster, Juan José Gamás (12.27.32) logró la victoria de punta a punta, superando Nisefor Ramón López por 33/100, finalizando tercero Marcelo Viera. Luego, Atilio Luque, Sergio Callejo, el necochense Leo Rossi, y Edgardo Fernández.

Las cuatro categorías tendrán su continuidad el 11 y 12 de Octubre (6° fecha), en el circuito Arbolito de Coronel Vidal.

N. de la R; fuente Vértigo Motorsport / Luis. O. Sánchez – Tandil.