Automovilismo – En Tandil, volverá en la Clase A del TS 1850, Christian Hugo Pineda

La próxima fecha de la Clase A del Turismo Sport 1850 en La Cascada del Tandil Auto Club marcará el regreso de Christian Hugo Pineda, quien compartirá la conducción de su Sierra roja con su hermano, Diego Pineda, en la competencia con pilotos invitados.

“Lo pude convencer”, contó Christian sobre la incorporación de Diego para esta carrera especial, que además se disputará en un circuito muy significativo para el piloto de Vela y Tandil. Fue en La Cascada donde consiguió su primera victoria en el automovilismo, en agosto del año pasado.

Pineda no estuvo presente en la última fecha de Coronel Vidal debido al intenso trabajo realizado en el armado de un motor, por lo que decidió priorizar la preparación del auto para regresar en las mejores condiciones.

Actualmente se ubica décimo en el campeonato con 25 puntos y buscará aprovechar la localía para sumar fuerte junto a su hermano en una fecha que promete ser muy especial para la familia Pineda.

N. de la R; fuente Luis O. Sánchez VértigoMotorsport / Tandil.