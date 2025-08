Autoclásica 2025 será del viernes 10 al domingo 12 de Octubre / Salen a la venta las entradas

El Club de Autos Clásicos publicó toda la información acerca de las entradas para Autoclásica 2025.

* Pre-Venta Agosto: Con descuento y tres cuotas sin interés (hasta el 31 de Agosto o agotar stock).

* Entrada On-line: 38.000 pesos (gastos incluidos). Válida para un solo ingreso, cualquier día de la muestra.​

​* Estacionamiento Estadía: 18.000 pesos. ​Sólo los días del evento (parte de lo recaudado es a beneficio del Hospital Materno Infantil de San Isidro – «Dr. Carlos Gianantonio»).

* Aclaraciones: Menores de 12 años inclusive, acompañados por un adulto, sin cargo. No hay descuento para jubilados. No se suspende por lluvia. No se puede ingresar con animales. No se puede circular en bicicleta dentro del predio. No se puede circular en monopatín dentro del predio.

ENTRADAs 2025

«PRE-VENTA AGOSTO»

CON DESCUENTO Y 3 CUOTAS SIN INTERES

( hasta 31 de Agosto o hasta agotar stock )



ENTRADA ON-LINE:

$ 38.000.- (Gastos incluidos)

Válida para un solo ingreso, cualquier día de la muestra.​ ​ESTACIONAMIENTO ESTADIA:

$ 18.000.-

​Sólo los días del evento.

( Parte de lo recaudado es a beneficio del Hospital Materno Infantil de San Isidro – » Dr. Carlos Gianantonio » )



Menores de 12 años inclusive acompañados por un adulto sin cargo.

No hay descuento para jubilados. No se suspende por lluvia.

No se puede ingresar con animales.

No se puede circular en bicicleta dentro del predio. No se puede circular en monopatín dentro del predio. ​