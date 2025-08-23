+ AURORA JUANA HERNÁNDEZ (Cuca) – Q.E.P.D.

Falleció en nuestra ciudad este sábado 23 de agosto a la edad de 85 años, Aurora Juana Hernández “Cuca”. Su hermana Delia Hernández; sus sobrinos Isabel, Leandro, Patricia y Fabricio Nino; sobrinos políticos y sobrinos nietos junto a demás familiares y seres queridos participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal este sábado a las 16 horas previo oficio religioso en sala velatoria. Hogar de duelo: Yrigoyen 543.

Servicio a cargo de Compañía Principal