Augusto Costa: “El Gobierno Nacional abandonó la actividad turística y nos quita recursos para que no podamos respaldarla”

En la primera asamblea del año del Consejo Provincial de Turismo, el titular de la cartera productiva bonaerense manifestó la situación crítica en la que se encuentra la Provincia producto de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, encabezó este martes en Punta Indio la 32° asamblea del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur), acompañado por el intendente David Angueira y la subsecretaria de Turismo provincial, Soledad Martínez, junto a representantes de distintos sectores bonaerenses ligados a la actividad turística.

“En Argentina estamos en un momento bisagra, con un Gobierno Nacional que ha decidido desertar de sus funciones”, destacó el ministro Augusto Costa. Y añadió: “No sólo han recortado fondos; han dado la espalda a la actividad turística y han abandonado la responsabilidad de promover el turismo, de medir la actividad y de garantizar el derecho al descanso”.

«Tenemos restricciones inéditas; el Gobierno Nacional dice ‘quiero hacer esto, no me importan las consecuencias, háganse cargo’ y además le quita recursos a la provincia de Buenos Aires: no sólo no hace nada, sino que, con esos recortes, se encarga de que la Provincia tampoco pueda actuar», explicó el titular de la cartera productiva bonaerense.

«Hay cierto goce por parte de las personas que están perpetrando esto, en ver el sufrimiento. Es un momento crítico y no podemos quedarnos callados ni someternos a la extorsión. El Estado Bonaerense trabaja con una lógica inversa a la del Gobierno Nacional. La Provincia está en emergencia y la decisión política del Gobernador Axel Kicillof es sostener todas las políticas que podamos y que cada peso que pongamos, sea destinado a lo prioritario”, concluyó el ministro Costa.

Por su parte y en este marco, el intendente David Angueira expresó: «Somos una comunidad de 12.400 habitantes y nuestro atractivo turístico es la playa de Punta del Indio, donde viene cayendo el turismo que tenemos: habitualmente era el de cercanía o gasolero. Ahora ni gasolero es, por eso creo que este Gobierno Nacional nos lleva al abismo, entonces tenemos que desplegar otras estrategias para salir adelante”.

Durante la asamblea del CoProTur se destacó la inversión del Estado Provincial en Fiestas Populares, en el Programa de Desarrollo Turístico y en los paradores de verano. Asimismo, frente al recorte del Gobierno Nacional, el ministro Costa confirmó que la Provincia va a asumir el financiamiento de la Encuesta de Ocupación Hotelera, para no perder la serie histórica de 21 años. También se analizaron anuncios provinciales cómo el Sello de Calidad Turística Bonaerense y, en representación del Banco Provincia, el coordinador de Consejos Consultivos Juan Pablo Niño dio a conocer Pactar Digital, una herramienta de crédito para que prestadores de servicios puedan generar negocios.

La asamblea también contó con la presencia de titulares de distintos polos de desarrollo turístico, como Morina Sanz, de Almirante Brown (Polo 1); Hernán Zaccardi, de Escobar (Polo 2); Marcelo de Giacomo, de Cañuelas (Polo 3) y Alejandro Hernández, de Benito Juárez (Polo 6). Además, participaron representantes de los municipios de Avellaneda, Berisso, General Rodríguez, Magdalena, Moreno, Luján, Ramallo, San Pedro, Tigre, Chascomús, Mercedes, Roque Pérez, San Vicente, Tapalqué, Balcarce, General Guido, General Lavalle, Mar Chiquita, Pila, Tordillo, Villa Gesell, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Guaminí, Tornquist, Adolfo González Chávez, Ayacucho, Necochea, Brandsen, Tres Arroyos y General Viamonte; así como también Alejandro Papasidero Ricco, de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEGHRA); Ricardo Muiño y Victor Borgia de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT); Juan Pablo Niño del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y representantes de instituciones académicas como la Universidad Provincial de Ezeiza, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional del Delta.

El CoProTur es un consejo asesor consultivo conformado por dos representantes de la Subsecretaría de Turismo provincial; un representante por cada uno de los siete Polos de Desarrollo Turístico (PDT); un representante del BAPRO; hasta siete representantes del sector privado, uno por cada una de las cámaras empresariales y asociaciones gremiales, y dos representantes de entidades educativas con carreras de Turismo.

El objetivo de estos encuentros, establecidos en la Ley Provincial de Turismo Nº 14.209, es generar espacios de debate y creación de consensos, así como también poner a disposición de los distintos actores las herramientas desarrolladas por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense para fortalecer la actividad turística.