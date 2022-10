Atlético debuta este domingo en el Torneo Regional Amateur – Integra la zona 8

Este domingo será un día inolvidable para «el atle», ya que debutará después de mucho años en un Torneo Regional. Será en Gral. Madariaga ante Deportivo Pinamar:

DEP. PINAMAR GRAL MADARIAGA AT. AYACUCHO AYACUCHO Domingo 16/10/2022, a las 15:00 Arbitros; SAMATAN DAVID CNEL VIDAL, CAMPOS GABRIEL CNEL VIDAL, BERARDI LUCAS CNEL VIDAL.

El partido será transmitido por el equipo 4-3-3 de La 95.3, con relatos de ruben Marañon y comenatrios de Jorge Galzadet.

Final de la URD

Asimismo, pudimos saber que el miércoles o jueves de la semana entrante se disputará el partido de ida de las finales de la U.R.D que «el albirrojo» jugará como ganador del Apertura, ante quién se consagre campeón este domingo del Clausura.

EL FIXTURE

El Consejo Federal dio a conocer una actualización del FIXTURE del TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2022/23, cuyo inicio está pautado para el 16 de Octubre y que otorgará 4 ascensos al Federal A 2023. Atlético representará a nuestra ciudad, integrando la Zona 8, junto a Kimberley y Atlético de MdP, más Deportivo Pinamar.

Este viernes 30 de Septiembre, el Consejo Federal dio a conocer una actualización de ZONAS y FIXTURE del Torneo Regional 2022/23. En dicha actualización, se han incorporado equipos a las regiones PATAGONIA, PAMPEANA SUR, PAMPEANA NORTE y LITORAL NORTE. Esto afectó al fixture, ya que se tuvieron que modificar y/o armar nuevas zonas. También hubo cambios en el REGLAMENTO, debido a dichos ajustes mencionados anteriormente.

Para ver el REGLAMENTO cliquea AQUI

ZONA 8

LIGAS CLUBES

LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL ATLÉTICO MAR DEL PLATA

LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL ATLÉTICO KIMBERLEY

LIGA AYACUCHENSE DE FÚTBOL ATLÉTICO AYACUCHO

LIGA MADARIAGUENSE DE FÚTBOL S. Y DEPORTIVO PINAMAR

1ra. fecha – Domingo 16/10/22

AT. M. DEL PLATA vs. KIMBERLEY

DEP. PINAMAR vs. AT. AYACUCHO

2da. fecha – Domingo 23/10/22

AT. AYACUCHO vs. AT. M. DEL PLATA

KIMBERLEY vs. DEP. PINAMAR

3ra. fecha – Domingo 30/10/22

AT. M. DEL PLATA vs. DEP. PINAMAR

AT. AYACUCHO vs. KIMBERLEY

4ta. fecha – Domingo 06/11/22

KIMBERLEY vs. AT. M. DEL PLATA

AT. AYACUCHO vs. DEP. PINAMAR

5ta. fecha – Domingo 13/11/22

AT. M. DEL PLATA vs. AT. AYACUCHO

DEP. PINAMAR vs. KIMBERLEY

6ta. fecha – Sábado 19/11/22

DEP. PINAMAR vs. AT. M. DEL PLATA

KIMBERLEY vs. AT. AYACUCHO