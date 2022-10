Atlético conoce la zona que le tocó para el Torneo Regional Amateur – Integra la zona 8

El Consejo Federal dio a conocer una actualización del FIXTURE del TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2022/23, cuyo inicio está pautado para el 16 de Octubre y que otorgará 4 ascensos al Federal A 2023. Atlético representará a nuestra ciudad, integrando la Zona 8, junto a Kimberley y Atlético de MdP, más Deportivo Pinamar.

Este viernes 30 de Septiembre, el Consejo Federal dio a conocer una actualización de ZONAS y FIXTURE del Torneo Regional 2022/23. En dicha actualización, se han incorporado equipos a las regiones PATAGONIA, PAMPEANA SUR, PAMPEANA NORTE y LITORAL NORTE. Esto afectó al fixture, ya que se tuvieron que modificar y/o armar nuevas zonas. También hubo cambios en el REGLAMENTO, debido a dichos ajustes mencionados anteriormente.

Para ver el REGLAMENTO cliquea AQUI

ZONA 8

LIGAS CLUBES

LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL ATLÉTICO MAR DEL PLATA

LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL ATLÉTICO KIMBERLEY

LIGA AYACUCHENSE DE FÚTBOL ATLÉTICO AYACUCHO

LIGA MADARIAGUENSE DE FÚTBOL S. Y DEPORTIVO PINAMAR

1ra. fecha – Domingo 16/10/22

AT. M. DEL PLATA vs. KIMBERLEY

DEP. PINAMAR vs. AT. AYACUCHO

2da. fecha – Domingo 23/10/22

AT. AYACUCHO vs. AT. M. DEL PLATA

KIMBERLEY vs. DEP. PINAMAR

3ra. fecha – Domingo 30/10/22

AT. M. DEL PLATA vs. DEP. PINAMAR

AT. AYACUCHO vs. KIMBERLEY

4ta. fecha – Domingo 06/11/22

KIMBERLEY vs. AT. M. DEL PLATA

AT. AYACUCHO vs. DEP. PINAMAR

5ta. fecha – Domingo 13/11/22

AT. M. DEL PLATA vs. AT. AYACUCHO

DEP. PINAMAR vs. KIMBERLEY

6ta. fecha – Sábado 19/11/22

DEP. PINAMAR vs. AT. M. DEL PLATA

KIMBERLEY vs. AT. AYACUCHO