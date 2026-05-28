Atenti…Un nuevo radar de control de velocidad fue instalado sobre la Ruta 11, en el acceso a Pinamar

VUELVE EL RADAR EN PINAMAR: YA CONTROLA LA VELOCIDAD EN RUTA 11

Un nuevo radar de control de velocidad fue instalado sobre la Ruta 11, en el acceso a Pinamar. El dispositivo se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 393,5, en la mano descendente sentido Ostende – Pinamar, a pocos metros de la rotonda de ingreso a la ciudad.

Según se informó, el equipo ya se encuentra operativo y comenzará a fiscalizar la circulación en uno de los sectores con mayor tránsito de la región, especialmente por la cercanía con el casco urbano y el distribuidor vial.

El sistema incorporado cuenta con iluminación propia para registrar infracciones durante la noche, lector automático de patentes y herramientas de inteligencia artificial para detectar y procesar faltas en tiempo real.