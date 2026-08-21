Atención: Estafadores en nombre de Camuzzi

Camuzzi Gas Pampeana advierte a la comunidad por estafadores que se hacen pasar por personal de la empresa prestataria del servicio de gas natural.

Se advierte a la comunidad sobre personas que *se hacen pasar por empleados de Camuzzi Gas Pampeana* para intentar estafar a vecinos, especialmente jubilados y pensionados.

La modalidad es contactar por *WhatsApp, teléfono o en el domicilio* ofreciendo «verificaciones», «cambio de medidores», «beneficios» o «deudas pendientes». Para ello solicitan datos personales, fotos de DNI, fotos del medidor, claves bancarias o transferencias de dinero.

IMPORTANTE:

Camuzzi NO solicita datos bancarios, claves, ni transferencias por WhatsApp o teléfono.

Las visitas se coordinan previamente y el personal está identificado con credencial.

Ante cualquier duda:

1. No brindes datos ni dinero

2. No ingreses a links sospechosos

3. Cortá la comunicación

4. Comunicate con Camuzzi al 0800-333-5427 línea gratuita las 24 hs

Si fuiste víctima realizá la denuncia correspondiente.

Si te contactan, cortá y llamá al 0800-333-5427 de Camuzzi.