ATE cuestionó duramente al municipio por la «falta de interés en realizar propuestas de incremento salarial»

Luego de lo que fue una reunión de paritarias sin avances entre el Municipio y los gremios intervinientes, desde ATE cuestionaron duramente la inacción de la comuna al considerar que “no les interesa el empleado municipal”. El texto es el siguiente:

Desde ATE Seccional Ayacucho ya lo venimos diciendo desde hace tiempo. A la gestión de Cordonnier no le interesa que los empleados municipales tengan una mejor calidad de vida. Se sienten diferentes, superiores a los que a diario laburan y hacen que el Municipio funcione. No valoran al empleado, no lo reconocen. No les interesa que nuestro día a día sea cada vez más penoso.

Hoy martes asistimos a una nueva prueba de ello (que ya la venimos evidenciando), al haber acudido a la reunión de Paritarias en el Ministerio de Trabajo sin una sola propuesta de incremento salarial, sin nada superador. Son 14 años que están en el gobierno como para no poder generar una alternativa salarial que nos reconozca como trabajadores, donde nos encontramos por debajo de la línea de la pobreza.

Bajo la excusa de “no hay plata” (quizás ya se escuchó en otro ámbito), se muestran indiferentes a las necesidades del trabajador.

En la reunión de hoy se acordó tomar un cuarto intermedio de 48 horas y volver a reunirnos. Mientras tanto, vos enfermero, recolector, de obras públicas, administrativo, en la salita, auxiliar de limpieza, de mantenimiento, docente en un maternal, tendrás que seguir como puedas mientras las autoridades no hacen el más mínimo esfuerzo.