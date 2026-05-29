ATE, consolidando la unidad, refuerza su lucha contra las políticas nacionales

ATE UNIDO, ATE EN LA LUCHA…EN EL CONGRESO NACIONAL

AET Seccional Ayacucho estuvo este jueves en Buenos Aires participando del Congreso Nacional de ATE, en donde se congregaron desde distintos puntos del país a fin, no solo de conocer el balance de Memoria de la entidad en el 2025, sino proyectar las acciones que se llevarán a cabo en materia de lucha ante el descontento con el gobierno nacional.

Desde el gremio expresaron que “En búsqueda de la unidad que permita luchar por cada uno de los trabajadores (y en realidad, por cada argentino) que están sufriendo cada una de las políticas de ajuste del gobierno nacional de Javier Milei, hoy jueves se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance 2025 de la Asociación de Trabajadores del Estado en su 69º Congreso desarrollado en Buenos Aires”.

“ATE Seccional Ayacucho estuvo allí representado por el Secretario General, Dr. Alejandro Corvalán; más los Secretarios de Organización y de General de CTA Aa, Marcelo Corvalán; la Secretaria de Acción Social, Gabriela Denaro; y el Secretario Legal y Técnico, Marcio Barrios”.

“Allí, el Secretario General de la ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, brindó el informe político sobre lo actuado durante el 2025, para luego hacer hincapié en lo fundamental que será estar unidos en la lucha contra cada una de las políticas de ajuste”.

“El titular de ATE reforzó diciendo que “viene siendo (por el gobierno nacional) más letal que el COVID. Mientras que durante la pandemia cerraron 14.000 empresas, en dos años y medio de este Gobierno ya se fundieron más de 25.000 empresas” y dio un ejemplo con datos más duros: “durante la Pandemia se perdieron 114.000 puestos de empleo, ahora se destruyeron casi 300.000 puestos de trabajo”.

Por último, Aguiar advirtió que “Milei, podés seguir golpeando si querés, pero juntas y juntos nos volvimos de hierro, juntas y juntos endurecimos nuestra piel, te vamos a derrotar y vamos a construir un nuevo Gobierno que sea capaz de alumbrar la felicidad de todo nuestro pueblo por una patria justa, libre y soberana”.