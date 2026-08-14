ATE Ayacucho junto a Bomberos ofrecieron una capacitación en siniestros para Auxiliares de Educación

ATE Seccional Ayacucho realizó el pasado martes una nueva jornada de capacitación destinada a Auxiliares de la Educación, basada en esta oportunidad, en su accionar ante posibles siniestros que pudieran registrarse en un establecimiento educativo.

La misma contó con la presencia de los integrantes del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios Nicolás Brogno, Pablo Reyes y Máximo Ñumen As, quienes brindaron sus conocimientos que resultan fundamentales ante una emergencia, informaron desde el gremio.

A su vez, el curso también capacitó a los asistentes sobre planes de evacuación en casos de emergencia

“ATE viene llevando a cabo desde hace meses distintas capacitaciones para sus afiliados sabiendo de la importancia que tiene para los trabajadores el recibir herramientas necesarias para desempeñarse como también estar protegidos laboralmente” señalaron.

Sobre el final de la jornada desarrollada en la sede del edificio “Puente”, integrantes del Consejo Directivo de ATE entregaron certificados a los asistentes.