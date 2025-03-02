Aspirantes para la 51° edición de la Fiesta del Ternero y Día de la Yerra

Les presentamos al grupo de aspirantes de la 51° edición de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra. Les deseamos que sea una hermosa experiencia;
Aspirante N° 1: MAGALI ZUBIETA
REPRESENTA A ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 9
“RICARDO ROSJAS”
EDAD: 17 AÑOS
REPRESENTA A ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 9
“RICARDO ROSJAS”
EDAD: 17 AÑOS
Aspirante N° 2: GUADALUPE CIROS
REPRESENTA A JUNTA VECINAL BARRIO LA PERLA
EDAD: 17 AÑOS
REPRESENTA A JUNTA VECINAL BARRIO LA PERLA
EDAD: 17 AÑOS
Aspirante N° 3: VALENTINA NOBLEZA
REPRESENTA A ASOCIACION CIVIL FOLKLORICA LA MEDIA CAÑA
EDAD:19 AÑOS
REPRESENTA A ASOCIACION CIVIL FOLKLORICA LA MEDIA CAÑA
EDAD:19 AÑOS
Aspirante N°4: MICAELA ZABALETA
REPRESENTA AL CENTRO CULTURAL “DR. PEDRO SOLANET”
EDAD: 20 AÑOS
REPRESENTA AL CENTRO CULTURAL “DR. PEDRO SOLANET”
EDAD: 20 AÑOS
Aspirante N°5: LUCIA ANESETTI
REPRESENTA AL CENTRO VASCO EUSKAL ODOLA DE AYACUCHO
EDAD: 17 AÑOS
REPRESENTA AL CENTRO VASCO EUSKAL ODOLA DE AYACUCHO
EDAD: 17 AÑOS
Aspirante N°6: MELISA GIRADO SUSINO
REPRESENTA AL CENTRO PERMANENTE DEL HOGAR AGRICOLA
“ROSARIO VERA PEÑALOSA”
EDAD 19 AÑOS
REPRESENTA AL CENTRO PERMANENTE DEL HOGAR AGRICOLA
“ROSARIO VERA PEÑALOSA”
EDAD 19 AÑOS
Aspirante N°7: LUISINA CORRALES
REPRESENTA AL CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE AYACUCHO
EDAD 16 AÑOS
REPRESENTA AL CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE AYACUCHO
EDAD 16 AÑOS
Aspirante N° 8: ESMERALDA MIA OLMOS
REPRESENTA A ASOCIACIÓN PRO INTEGRACIÓN DEL
DISCAPACITADO DE AYACUCHO (APPIDA)
EDAD 18 AÑOS
REPRESENTA A ASOCIACIÓN PRO INTEGRACIÓN DEL
DISCAPACITADO DE AYACUCHO (APPIDA)
EDAD 18 AÑOS
Aspirante N° 9: TATIANA NIEVAS UBIEDO
REPRESENTA A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AYACUCHO
EDAD 18 AÑOS
REPRESENTA A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AYACUCHO
EDAD 18 AÑOS
Aspirante N° 10: LORNA ARRIGONI
REPRESENTA A SOCIEDAD ESPAÑOLA AYACUCHO
EDAD 18 AÑOS
REPRESENTA A SOCIEDAD ESPAÑOLA AYACUCHO
EDAD 18 AÑOS
Aspirante N° 11: JUANA INES IRALUR
REPRESENTA AL HOGAR DE ANCIANOS “SAN FRANCISCO JAVIER”
EDAD 18 AÑOS
REPRESENTA AL HOGAR DE ANCIANOS “SAN FRANCISCO JAVIER”
EDAD 18 AÑOS
Aspirante N° 12: JULIETA ROLÓN
REPRESENTA AL CLUB DE LEONES AYACUCHO
EDAD 17 AÑOS
REPRESENTA AL CLUB DE LEONES AYACUCHO
EDAD 17 AÑOS
Aspirante N° 13: MARTINA REYES
REPRESENTA A ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 37
“INGENIERO FELIPE SENILLOSA”
EDAD 18 AÑOS
REPRESENTA A ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 37
“INGENIERO FELIPE SENILLOSA”
EDAD 18 AÑOS
Aspirante N° 14: FATIMA IRAZUSTA
REPRESENTA A UNION DE ARTESANOS DE AYACUCHO
EDAD 18 AÑOS
REPRESENTA A UNION DE ARTESANOS DE AYACUCHO
EDAD 18 AÑOS
Aspirante N° 15: KEVIN MUTTI
REPRESENTA A PEÑA EL ENCUENTRO
EDAD 24 AÑOS
REPRESENTA A PEÑA EL ENCUENTRO
EDAD 24 AÑOS
Aspirante N° 16: MARIA VALENTINA BELLOCQ
REPRESENTA A SOCIEDAD RURAL DE AYACUCHO
EDAD 18 AÑOS
REPRESENTA A SOCIEDAD RURAL DE AYACUCHO
EDAD 18 AÑOS
N. d ela R; información y fotos Fiesta del Ternero.
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