Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires anuncia un PARO PROVINCIAL MARTES 12 DE MAYO

Paramos porque no llegamos al 15 de cada mes, el salario docente debe contener todas las necesidades establecidas en el art. 14bis de la Constitución Nacional.

Porque la reforma laboral docente avanza en PBA: No hay convocatoria a la Comisión Técnica Salarial de la Paritaria Provincial El decreto 900, modificación del régimen de licencias de forma arbitraria Irregularidades en los APD Demoras de años para acceder al derecho jubilatorio Quita de prestaciones en el IOMA por vaciamiento de nuestros aportes Pago de Incentivo Docente en negro No a la esencialidad en educación Renacionalización del sistema educativo fragmentado y descentralizado a fines del siglo 20 No a la reforma laboral libertaria Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo Distribución de la riqueza arbitraria.

En la Provincia de Buenos Aires hay plata, es la provincia más rica de la Argentina. SMVyM Docente (Salario Mínimo Vital y Móvil Docente) de $ 2.800.000 ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? Paremos todos y movilicemos en unidad por la defensa de la escuela pública bonaerense de calidad y con los recursos económicos que corresponden y la universidad pública nacional!

Para que haya Universidad pública de calidad tiene que haber Educación Inicial, Primaria y Secundaria de calidad, con recursos económicos destinados a la valoración de la escuela y el trabajo docente. Basta de docentes pobres en una provincia rica! JORNADA PROVINCIAL DE PROTESTA EN EL IOMA MIÉRCOLES 13 DE MAYO

El miércoles 13 de mayo, nos encontraremos en las puertas de IOMA central, calle 46 e/ 12 y 13 de La Plata, a las 10 hs. El IOMA es la Obra Social del estado de la provincia de Buenos Aires y está abandonando a sus afiliados. Realizaremos la protesta por: La falta de prestaciones en toda la provincia .

El pago usurero de copagos El vaciamiento de nuestros aportes La quita de medicamentos El atraso en las autorizaciones de operaciones que provocan muertes La falta de atención en clínicas y hospitales de toda la provincia El abandono de nuestra obra social que provoca muertes día a día Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE.