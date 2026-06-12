Así están las clasificaciones a la Copas en la URD femenino y de 5ta a 11ra, temporada 2026

CLASIFICACION A LAS COPAS

Con el torneo al día, así están las posiciones de cara a la conformación de las copas de Oro, Plata y Bronce (Torneo Clausura)

MASCULINO

Torneo Clausura – Copas La disputarán todas las instituciones que participan de 5ta a 11ma división, conformando una tabla general con la suma de puntos por institución para determinar la clasificación a las distintas copas.

Vale recordar que según el reglamento así es la clasificación a cada copa:

● Copa De Oro Clasifican del 1ro al 5to de la zona A, el 1ro de la zona B y 1ro y 2do de la zona C. ● Copa De Plata Clasifican del 6to al 10mo de la zona A, el 2do de la zona B y 3ro y 4to de la zona C. ● Copa De Bronce Clasifican del 3ro al 11mo de la zona B y del 5to al 7mo de la zona C.

FEMENINO

Torneo Clausura – Copas La disputarán todas las instituciones que participan de Sub 16 a Sub 12 conformando una tabla general con la suma de puntos por institución para determinar la clasificación a las distintas copas.

● COPA DE ORO Clasifican del 1ro al 6to. ● COPA DE PLATA Clasifican del 7mo al 12do.