Asamblea General Ordinaria de la Fiesta del Ternero – Este sábado 27 de Septiembre de 2025

La Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra convoca a sus socios a la **Asamblea General Ordinaria** que se llevará a cabo el **27 de Septiembre de 2025** en el galpón de espectáculos “Guillermo D. Schoo Lastra”.
📌 **Orden del día:
1️⃣ Consideración de memoria, balance, inventario, cuentas e informe de la Comisión Revisora.
2️⃣ Autorización de aumento de cuota mensual.
3️⃣ Designación de asambleístas para aprobar y firmar el acta.
4️⃣ Renovación parcial de la Comisión Directiva.
🕑 En caso de no reunirse el número reglamentario de socios, la asamblea sesionará una hora después con los presentes.
⚖️ Participá, tu presencia fortalece nuestra institución.

