Asamblea General Ordinaria de la Fiesta del Ternero – Este sábado 27 de Septiembre de 2025

La Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra convoca a sus socios a la **Asamblea General Ordinaria** que se llevará a cabo el **27 de Septiembre de 2025** en el galpón de espectáculos “Guillermo D. Schoo Lastra”.
**Orden del día:
Consideración de memoria, balance, inventario, cuentas e informe de la Comisión Revisora.
Autorización de aumento de cuota mensual.
Designación de asambleístas para aprobar y firmar el acta.
Renovación parcial de la Comisión Directiva.
En caso de no reunirse el número reglamentario de socios, la asamblea sesionará una hora después con los presentes.
Participá, tu presencia fortalece nuestra institución.
Comentarios