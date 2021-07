Arrancan los cuartos de la Copa América: Brasil enfrenta a Chile y Paraguay a Perú

El equipo anfitrión quiere dar un paso más para lograr el bicampeonato ante los trasandinos, que irán por el golpe. Arranca a las 21; antes jugarán Paraguay frente a Perú.

Brasil buscará este viernes desde las 21 (TV: TyC Sports y DirecTV Sports) ante Chile dar un paso más para lograr el bicampeonato y clasificar a semifinales de la Copa América, cuando ambos se enfrenten en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen que será controlado por el árbitro Patricio Loustau. El ganador de este cruce jugará con Perú o con Paraguay, que se medirán en la previa.

Brasil es el actual defensor del título, que logró en 2019. El conjunto anfitrión de la Copa América empató 1-1 frente ante el Ecuador de Gustavo Alfaro en el último partido de la fase de grupos y el entrenador Tite aún no confirmó el equipo; se estima que regresará Neymar, que en la defensa volvería Thiago Silva, aunque no se descarta que realice alguna otra variante.

Por su parte, Chile -campeón en dos ediciones consecutivas en finales ante la Argentina- viene de perder 2-0 frente a Paraguay y la principal novedad será el retorno de Alexis Sánchez, recuperado de una lesión muscular que le impidió jugar los partidos anteriores.

El delantero del Inter de Milán viajó el pasado miércoles con el seleccionado trasandino a Río de Janeiro para enfrentar a Brasil, pero no jugaría desde el inicio sino que estaría en el banco de relevos.

El técnico uruguayo Martín Lasarte también convocó para este encuentro a Diego Valencia, delantero de Universidad Católica, y si bien todavía no dio a conocer el once inicial, al mismo regresaría Erick Pulgar en reemplazo de Tomás Alarcón.

Perú-Paraguay, con técnicos argentinos

Previamente, la selección de Perú, dirigida por Ricardo Gareca y el elenco de Paraguay, conducido por su compatriota Eduardo Berizzo, se enfrentarán este viernes a partir de las 18 (TV: DirecTV Sports) en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, también por los cuartos de final de la Copa América y con la ilusión de clasificar a la instancia de semifinales.

El conjunto inca llega a este cruce luego de haber sido escolta de Brasil en el Grupo B, mientras que el equipo guaraní cerró su participación en el A ubicado en el tercer puesto.

Perú viene de derrotar 1-0 a Venezuela, que se despidió así del certamen. El Tigre Gareca aún no confirmó a los once titulares que se enfrentarán a Paraguay, pero trascendió que Miguel Araujo entraría al elenco inicial para reemplazar a Christian Ramos y no se descartan más modificaciones.

De su lado, Paraguay viene de perder 1-0 con Uruguay en el cierre de su participación en la fase de grupos y la noticia es la salida confirmada de Miguel Almirón, una baja de consideración para el técnico.

El Toto Berizzo tampoco dio a conocer el equipo, pero se estima que volverán Gustavo Gómez, Santiago Arzamendia, Héctor Martínez y Angel Cardozo.

Para reemplazar a Almirón, Berizzo podría decidirse por Oscar Romero, mientras que no confirmó si en la zona de ataque jugará Carlos González o si lo hará Alejandro Romero Gamarra.