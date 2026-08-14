Arranca la 5ta fecha de la LPF – Partidos, TV, árbitros y tablas al viernes 14 de Agosto

Agenda de la fecha 5
La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 5 del Torneo Clausura Mercado Libre 2026.
Fecha 5
Viernes 14 de agosto
20.30 Racing – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Ascenzi
Sábado 15 de agosto
14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Mariana De Almeida
14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Carla López
16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlotta
19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Belén Bevilacqua
19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.15 Platense – Boca (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
Domingo 16 de agosto
15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña
18.00 River – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Diego Romero
20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Germanotta
20.15 Central Córdoba – Instituto (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
Lunes 17 de agosto
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Gisela Bosso
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Nelson Sosa
17.00 Lanús – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Sebastián Zunino
AVAR: Jorge Broggi
19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Manuel Girett
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Sebastián Bresba
21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Joaquín Gil
|Nº
|Grupo A
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Gf
|Gc
|Df
|1
|Vélez
|10
|
4
|
3
|
1
|
0
|
6
|
2
|4
|2
|Instituto
|9
|
4
|
3
|
0
|
1
|
4
|
2
|2
|3
|Defensa y Justicia
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
6
|-1
|4
|Dep. Riestra
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
3
|3
|5
|Lanús
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5
|
3
|2
|6
|Independiente
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
3
|
2
|1
|7
|Gimnasia (Mendoza)
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
3
|
2
|1
|8
|Central Córdoba (SE)
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
3
|
4
|-1
|9
|Boca Juniors
|5
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4
|
6
|-2
|10
|Newell`s
|4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
5
|-1
|11
|Unión
|4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5
|
7
|-2
|12
|Platense
|4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
8
|-4
|13
|Talleres
|3
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5
|
7
|-2
|14
|Estudiantes
|3
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3
|
5
|-2
|15
|San Lorenzo
|3
|
4
|
1
|
0
|
3
|
1
|
4
|-3
|Nº
|Grupo B
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Gf
|Gc
|Df
|1
|Argentinos Juniors
|12
|
4
|
4
|
0
|
0
|
9
|
3
|6
|2
|Gimnasia
|9
|
4
|
3
|
0
|
1
|
6
|
3
|3
|3
|Barracas Central
|9
|
4
|
3
|
0
|
1
|
3
|
2
|1
|4
|Tigre
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
2
|2
|5
|Belgrano
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
2
|2
|6
|Huracán
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
2
|2
|7
|Independiente Riv. (M)
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
4
|1
|8
|Rosario Central
|7
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|1
|9
|Sarmiento
|6
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8
|
8
|0
|10
|Atlético Tucumán
|5
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3
|
2
|1
|11
|Racing Club
|4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
6
|-2
|12
|Banfield
|4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
3
|
5
|-2
|13
|Estudiantes (RC)
|4
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2
|
5
|-3
|14
|Aldosivi
|1
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3
|
6
|-3
|15
|River Plate
|0
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0
|
4
|-4
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