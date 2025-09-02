Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega y la posible sede

La realización de la Finalissima, el certamen intercontinental a partido único que enfrenta a los últimos campeones de la Copa América -Argentina- y la Eurocopa -España-, está confirmada. De no mediar inconvenientes, se jugará entre el 26 y el 31 de marzo, según el calendario aprobado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en una sede a confirmar.

Arabia Saudita y Qatar empezaron a sonar con mucha más fuerza que Estados Unidos o algún país de Sudamérica, idea original por la que pregonaba la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a raíz de que la edición pasada se llevó a cabo en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra, es decir, en territorio europeo. Sin embargo, recientemente Uruguay postuló al estadio Centenario con la ilusión de que ese sea el último partido antes de la remodelación para el Mundial 2030.

El seleccionado albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue justamente el ‘Toro’, con cinco conquistas.

La Furia Roja, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que fue subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal; mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

El historial entre argentinos y españoles tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 de esos encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, con triunfo albiceleste por 2 a 1 con un doblete de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018, con goleada de la Furia roja por 6 a 1 en la antesala de Rusia 2018.

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi, que tiene apenas dos antecedentes: 1985 y 1993. En la primera, Francia derrotó a Uruguay por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré. En la segunda, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El encuentro finalizó 1 a 1 en el tiempo reglamentario y el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales, en el que fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.

La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar donde, meses más tarde, la selección argentina se consagraría campeona del mundo por tercera vez en la historia. El rival de la albiceleste fue Italia que, curiosamente, a pesar de haberse erigido como campeón europeo, no iba a jugar la Copa del Mundo. El mano a mano se dio en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra, y el equipo capitaneado por Lionel Messi gritó campeón tras ganar por 3 a 0.

