Argentina jugará la Finalissima ante España / El próximo 27 de Marzo

Antes del Mundial 2026, la Selección Argentina tendrá un duelo difícil: la Finalissima ante España. El próximo 27 de Marzo, la Albiceleste y la Roja se medirán en el Estadio Lusail de Qatar en la tradicional final que enfrenta a los campeones de las últimas ediciones de la Copa América y de la Eurocopa. En 2024, el equipo de Lionel Scaloni se consagró campeón del continente tras vencer en la final en Colombia, mientras que los de Luis de la Fuente hicieron lo propio al vencer a Inglaterra en Berlín.

¿Cuándo se juega la Finalissima y cómo llegan Argentina y España?

Este torneo, que se disputará el 27 de marzo de 2026 a las 15.00hs (de nuestro país) en Qatar, enfrenta enfrenta a una Argentina que llega como vigente campeona del mundo y bicampeona de América ante una España que llega tras ganar la Euro 2024. En la edición previa de la Finallisima, la Scaloneta superó por 3 a 0 a Italia en Wembley en 2022.

Ambos equipos alcanzaron la Finalissima tras conquistar sus respectivos torneos continentales en 2024. Argentina consiguió su 16ª Copa América al vencer a Colombia por 1 a 0 en la final. El conjunto dirigido por Scaloni sumó cinco triunfos y un empate -que resolvió por penales-, con nueve goles a favor y solo uno en contra. Lautaro Martínez fue su máximo goleador con cinco tantos y también fue el autor del decisivo tanto en la final ante los Cafeteros.

Argentina venció a Colombia por 1 a 0 en la final. (REUTERS)

La selección española también repitió su dominio continental al conquistar la Eurocopa por cuarta vez, superando 2 a 1 a Inglaterra en la final de Berlín. Los goles del triunfo los marcaron Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

La polémica fecha en la que se jugará la Finalissima

El cuerpo técnico de Argentina mostró su descontento con la fecha elegida para este partido, que será el próximo viernes 27 de marzo. El entrenador Lionel Scaloni señaló que «hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial”.

Lionel Scaloni participó en el sorteo del Mundial de Fútbol FIFA 2026 (EFE).

El DT de España, Luis de la Fuente, ofreció una lectura diferente en declaraciones a TyC Sports: “A mí me gustaría mucho, porque no hay muchos partidos en el mundo de ese nivel, y por lo que representa encontrarme con un amigo (Scaloni) en el campo de juego”.

Los máximos líderes del mundo del fútbol también palpitaron el partido. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, definió el evento como “más que una competición”, al afirmar que “este partido emblemático es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”.

Por su parte, Aleksander Ceferin, líder de la UEFA, explicó: “Simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

¿Cómo salió el último partido entre Argentina y España?

El enfrentamiento entre Argentina y España tiene varios oficiales, aunque el último de ellos es uno muy favorable a los europeos. La última vez que ambas selecciones se cruzaron fue en marzo de 2018, cuando la Roja se impuso 6-1 en un amistoso disputado en Madrid en la previa del Mundial de Rusia. N. de la R; fuente Olé.