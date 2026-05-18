Aprehendidos por daños y resistencia a la autoridad, entre los hechos salientes en materia policial

Desde la Estación de Policía Comunal de nuestra ciudad, se informaron sobre distintos procedimientos llevados adelante durante los últimos días en el marco de tareas preventivas y de intervención ante hechos delictivos y contravencionales en la ciudad.

ALLANAMIENTO POSITIVO Y ESCLARECIMIENTO DE HECHOS DE HURTO

En el marco de actuaciones por hurto, personal policial de la Estación de Policía Comunal Ayacucho, junto a efectivos de la SUBDDI y CPR local, llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Labat al 1000, donde se logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos por una vecina de este medio, consistentes en una mochila con útiles escolares.

Asimismo, durante el procedimiento se secuestró una bicicleta marca Nordic rodado 29, denunciada como robada horas antes en otro hecho delictivo.

En el lugar fue aprehendido un hombre de 48 años, quedando imputado en ambas causas con intervención de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Dolores.

APREHENDIDOS POR DAÑO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

Personal policial intervino en un conflicto registrado en inmediaciones de calles Vilardaga e Italia, donde varios individuos protagonizaban una confrontación en la vía pública.

Según se informó, dos hombres fueron aprehendidos luego de ocasionar daños en una vivienda y resistirse al accionar policial al momento de ser identificados. Uno de ellos debió recibir atención médica debido a lesiones previas sufridas durante la pelea. Interviene la UFI y J N° 5 de Dolores.

APREHENSIÓN POR DESOBEDIENCIA

En otro procedimiento, efectivos policiales acudieron a un domicilio de calle Hipólito Yrigoyen tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre con restricción de acercamiento vigente.

Constatada la medida judicial en vigor, se procedió a la aprehensión del sujeto por el delito de desobediencia, con intervención de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Dolores.

OPERATIVOS DE TRÁNSITO Y RUIDOS MOLESTOS

En el marco de la Orden de Servicio “Operativo Ruidos Molestos Motovehículos”, personal de la Policía Comunal, CPR, SUBDDI y Tránsito Municipal realizó controles vehiculares en distintos sectores de la planta urbana.

Como resultado, fueron secuestrados siete motovehículos y un automóvil por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, quedando los rodados alojados en el depósito municipal.