APIDDA agradece públicamente todas las donaciones y ayuda para su Bingo 2025

APIDDA agradece a las personas, Instituciones, negocios y emprendedores que colaboraron para que el pasado domingo 10/08 disfrutáramos una linda tarde de Encuentro Comunitario. Donaciones recibidas de:

Locución a cargo de Pablo Tusq.

Sonido y pantalla de Municipalidad de Ayacucho.

A la Asociación Civil Fiesta del Ternero y Bomberos Voluntarios por las sillas y mesas.

Y al Club Atlético por el préstamo de sus instalaciones.